У квітні 2024 року Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підкреслив, що армія Росії тепер фактично на 15% більша, ніж була на момент вторгнення в Україну, передає 24 Канал із посиланням на War on the Rocks.

Скільки ще Росія зможе воювати в Україні

Росія має незаперечну перевагу у кількості населення. До 2035 року, згідно з прогнозами ООН, кількість чоловіків призовного віку в Росії зменшиться на 1,22 – 3,58 мільйона порівняно з 2025 роком. Проте навіть при найгіршому сценарії, у 2035 році кількість російських чоловіків віком 20 – 44 роки становитиме 20,1 мільйона – це більше, ніж половина всього населення України станом на 2023 рік.

Щодо поповнення техніки, Росія тут також здебільшого випереджає Україну. Зокрема, в артилерійських снарядах.

У березні 2024 року один європейський розвідник оцінив, що в Україні щодня випускається близько 12 тисяч артилерійських снарядів — приблизно 10 тисяч із них з боку Росії та 2 тисячі з боку України. Ця різниця призвела до переважання окупантів на фронті.

У 2024 році російська промисловість виробляла приблизно 250 тисяч нових артилерійських снарядів щомісяця, і ця динаміка, ймовірно, збережеться у 2025 році.

Для порівняння: США виробляли близько 30 тисяч снарядів на місяць, а країни ЄС, що допомагають Україні – ще приблизно 83 тисячі. Якщо припустити, що російські темпи виробництва не зміняться, то лише у 2026 році сукупне виробництво снарядів у США та ЄС зможе перевищити російське – за умови, що ці країни досягнуть своїх цілей.

Росія активно використовує радянські запаси середньої та важкої техніки для поповнення втрат. Її запаси радянських танків ще далеко не вичерпані, і їх можна буде використовувати в разі потреби.

За даними Британії, Росія здатна виробляти до 100 основних бойових танків на місяць. У квітні 2025 року генерал Каволі уточнив, що Кремль планує виробити "1 500 танків і 3 000 броньованих машин" цьогоріч.

Навіть якщо втрати залишатимуться на нинішньому рівні, деякі аналітики вважають, що Росія зможе їх витримувати щонайменше до 2026 або навіть 2027 року.

Економіка Росії вже зазнала і надалі зазнаватиме труднощів. На цьому тлі деякі аналітики й надалі пророкуватимуть неминучий економічний колапс. Але також правдоподібно, що економіка Росії буде й надалі якось триматися на плаву у найближчі роки. Якщо це справдиться, російська військова загроза не зникне найближчим часом.

За словами експерта, Маттьє Булег, "російська військова промисловість залишається грізною машиною".