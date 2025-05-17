Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як у Європі відреагували на переговори в Стамбулі

На пресконференції за результатами зустрічі у Римі міністрів оборони країн E5 (Польща, Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія) Гілі заявив, що для початку потрібно зосередитися на Україні.

"Безпека Європи починається в Україні. І сьогодні всі погляди спрямовані на Стамбул", – зазначив міністр.

Він додав, що нинішнім завданням міністрів оборони країн E5 є те, щоб "не ставити під загрозу мир, забуваючи про війну".

Тому ми зобов’язані гарантувати Україні найсильнішу з можливих позицій, незалежно від того, чи українці перебувають на полі бою, чи розмовляють за столом переговорів,

– наголосив Гілі.

Міністр оборони Великої Британії нагадав, що саме тому функціонує Контактна група з питань оборони України, в якій беруть участь понад 50 країн. Він також зазначив, що Британія і Франція очолили "коаліцію охочих" з понад 30 країн, які роблять все можливе, аби наблизити мир для України.

"І справді, Путін сьогодні показав своє справжнє обличчя. Він казав, що хоче миру, але відхилив припинення вогню, яке Україна була готова прийняти. Він каже, що хоче покласти край бойовим діям, але все ще завдає ударів та вбиває мирних жителів. Сьогодні він запропонував переговори, але не з'явився на них. Він міг би покласти край цій війні вже сьогодні", – підкреслив британський міністр.

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Крім того, Гілі нагадав, як минулого тижня Путін святкував День перемоги в Москві, та додав, що "жодної перемоги Путіна в Україні не видно".

Він з місяця на місяць захоплює усе менше територій, і, за даними нашої розвідки, наступного місяця кількість російських втрат у цій війні сягне позначки в один мільйон,

– зазначив Гілі.

За словами очільника Міноборони Великої Британії, міністри E5 також обговорили посилення європейської безпекової співпраці між країнами, у межах цього об’єднання та рамках НАТО.

Нагадаємо, що прем'єр Британії Кір Стармер назвав позицію Росії на переговорах у Стамбулі неприйнятною. Він також зазначив, що підхід російської сторони до діалогу явно не сприяє миру.