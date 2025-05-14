Про це розповідає 24 Канал з посиланням на аналіз розвідники Британії від 14 травня. Росія зазнала однієї з найбільших втрат боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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Росія втратила ключовий склад боєприпасів
Йдеться про вибухи 22 квітня на арсеналі поблизу міста Кіржач у Володимирській області Росії, де розташовувалося 51-ше управління ракетно-артилерійського озброєння.
За даними Центру протидії дезінформації, склад містив близько 105 тисяч тонн боєприпасів – від балістичних і авіаційних ракет до артснарядів і стрілецької зброї, призначених для фронту в Україні.
Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, які свідчать, що вибух знищив понад квадратний кілометр території складу.
Вибух на арсеналі Росії / Фото: Х
Це серйозно вдарило по логістиці російських військ і створило додаткову небезпеку для цивільного населення через ймовірне розкидання нестабільних боєприпасів за межі об’єкта.
Офіційна версія російського Міноборони – "пожежа", однак у Британії вважають, що справжня причина – грубе порушення правил зберігання та системна недбалість.