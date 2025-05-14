Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що комплекси С-300В1 є доволі рідкісними для України. Імовірно, їх передали Силам оборони західні партнери.

До теми Нові Patriot для України цього літа: Reuters дізналися плани постачання систем

Росіяни не знали про них

"Дуже важливо, коли Україні передають техніку у прихованому режимі. Тоді росіяни не знають, яке озброєння маємо", – зауважив військовий експерт.

Ці системи, за його словами, оснащені ракетами, які дають можливість збивати російські літаки на дільності приблизно 100 кілометрів.

Зверніть увагу! Серед особливостей ЗРК С-300В1 є те, що базою для них виступає шасі від танку Т-80. Ці комплекси можуть застосовувати ракети 9М82, які є рідкісними, та 9М83 з дальністю пуску до 100 кілометрів.

"У ворога рубежі перехоплення визначені по основних ракетах С-300 – це 70 – 75 кілометрів від точки пуску. Тому він не боявся підходити на 100-кілометрову відстань", – пояснив полковник ЗСУ у запасі.

Проте зараз росіяни вже так не роблять, тому що розуміють, що Україна має й такі комплекси як С-300В1.

Вся справа у ракетах. Локація до усіх С-300 однакова, а саме ракети з дальністю 100 кілометрів збили кілька російських літаків,

– підкреслив Роман Світан.

Потім окупанти, за його словами, розібралися, з якою зброєю мають справу і відкоректували рубежі перехоплення за 100 кілометрів. Тоді ліквідація російських літаків призупинилась.

А зараз цими ракетами українські сили продовжують збивати російські крилаті ракети.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України виклало відео, де з'явився розрахунок зенітного ракетного комплексу С-300В1 з дальністю стрільби до 100 кілометрів.

Військовослужбовці цього розрахунку розповіли, що за допомогою свого ЗРК збивали ворожі крилаті ракети та російські літаки типу "Су", з яких окупанти скидали КАБи.

Імовірно йдеться про ліквідацію російських Су-34, зокрема, 14 серпня 2024 року та 18 лютого 2025 року. Тоді Повітряні сили ЗСУ підтвердили ці збиття, але не розкрили деталей. Також 12 жовтня 2024 року було знищено Су-34, але росіяни не пояснили за яких обставин це сталося.