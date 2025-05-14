Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ разведчиков Британии от 14 мая. Россия понесла одну из самых больших потерь боеприпасов с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Россия потеряла ключевой склад боеприпасов

Речь идет о взрывах 22 апреля на арсенале вблизи города Киржач во Владимирской области России, где располагалось 51-е управление ракетно-артиллерийского вооружения.

По данным Центра противодействия дезинформации, склад содержал около 105 тысяч тонн боеприпасов – от баллистических и авиационных ракет до артснарядов и стрелкового оружия, предназначенных для фронта в Украине.

Британская разведка опубликовала спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что взрыв уничтожил более квадратного километра территории склада.

Взрыв на арсенале России / Фото: Х

Это серьезно ударило по логистике российских войск и создало дополнительную опасность для гражданского населения из-за вероятного разбрасывания нестабильных боеприпасов за пределы объекта.

Официальная версия российского Минобороны – "пожар", однако в Британии считают, что настоящая причина – грубое нарушение правил хранения и системная халатность.

