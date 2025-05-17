Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как в Европе отреагировали на переговоры в Стамбуле

На пресс-конференции по результатам встречи в Риме министров обороны стран E5 (Польша, Италия, Германия, Франция, Великобритания) Гили заявил, что для начала нужно сосредоточиться на Украине.

"Безопасность Европы начинается в Украине. И сегодня все взгляды направлены на Стамбул", – отметил министр.

Он добавил, что нынешней задачей министров обороны стран E5 является то, чтобы "не ставить под угрозу мир, забывая о войне".

Поэтому мы обязаны гарантировать Украине самую сильную из возможных позиций, независимо от того, находятся ли украинцы на поле боя, или разговаривают за столом переговоров,

– подчеркнул Гили.

Министр обороны Великобритании напомнил, что именно поэтому функционирует Контактная группа по вопросам обороны Украины, в которой принимают участие более 50 стран. Он также отметил, что Великобритания и Франция возглавили "коалицию желающих" из более 30 стран, которые делают все возможное, чтобы приблизить мир для Украины.

"И действительно, Путин сегодня показал свое истинное лицо. Он говорил, что хочет мира, но отклонил прекращение огня, которое Украина была готова принять. Он говорит, что хочет положить конец боевым действиям, но все еще наносит удары и убивает мирных жителей. Сегодня он предложил переговоры, но не появился на них. Он мог бы положить конец этой войне уже сегодня", – подчеркнул британский министр.

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Кроме того, Гили напомнил, как на прошлой неделе Путин праздновал День победы в Москве, и добавил, что "никакой победы Путина в Украине не видно".

Он из месяца в месяц захватывает все меньше территорий, и, по данным нашей разведки, в следующем месяце количество российских потерь в этой войне достигнет отметки в один миллион,

– отметил Гили.

По словам главы Минобороны Великобритании, министры E5 также обсудили усиление европейского сотрудничества по безопасности между странами, в рамках этого объединения и в рамках НАТО.

Напомним, что премьер Великобритании Кир Стармер назвал позицию России на переговорах в Стамбуле неприемлемой. Он также отметил, что подход российской стороны к диалогу явно не способствует миру.