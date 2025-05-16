Стармер рассказал о встрече в Албании и разговоре с президентом США Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News и Укринформ.

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Как Стармер прокомментировал позицию России на переговорах

Стармер прокомментировал встречу президентов Франции, Польши и Германии с Владимиром Зеленским, а также совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсуждали ход турецких переговоров.

Глава британского правительства отметил, что подход России к диалогу явно не способствует миру.

Позиция России явно неприемлема, и это не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответные меры и будем продолжать это делать,

– отметил Стармер.

Он считает, что сейчас самое время при поддержке президента Трампа действовать, чтобы заставить Россию сесть на стол переговоров. Он указал, что вчерашние события четко показали, что "Путин несерьезно относится к миру", в отличие от Украины.

"Россия медлит и играет в игры, тогда как Украина показала себя стороной мира. Владимир (Президент Украины Зеленский – 24 Канал), ваше лидерство в течение этого конфликта, ваша борьба против российской агрессии, а также стойкость и мужество украинского народа – это то, что мы все должны ценить. Но также ваше лидерство в борьбе за мир, ведь именно вы несколько недель назад предложили безусловное прекращение огня. Таким образом, Украина явно является стороной мира", – заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что союзники Украины должны сделать все, "чтобы обеспечить необходимое прекращение огня".