Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського у суботу, 27 вересня.
Хто цікавиться українською зброєю?
Український президент розповів, що в українській зброї зацікавлена Європа, США і навіть Близький Схід. Були й пропозиції від кількох африканських країн.
На майданчику Генасамблеї ООН є домовленість з африканським континентом, у мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Ми вже і обрали країну, і ще подивимося – там великий є запит,
– розповів Зеленський.
Найближчим часом Кабмін оприлюднить конкретику щодо держав та умов, з якими Україна працюватиме у сфері оборонного експорту.
Пресконференція Зеленського: дивіться відео
Зверніть увагу! Експерти зауважують, що український оборонно-промисловий комплекс має значний резерв для зростання. Обсяги виробництва зброї можуть бути щонайменше на третину більшими. Втім, як зауважила виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко в ефірі 24 Каналу пояснила, що розвитку галузі заважає недозавантаження підприємств, закритість міжнародних ринків та відсутність довгострокових контрактів.
Експорт української зброї: що відомо
Україна відновлює експорт зброї, аби фінансувати виробництво. Але забезпечення фронту буде першочерговим питанням. Відправляти на продаж будуть лише надлишки.
Раніше конкретизували, що українськими розробками зброї цікавляться Велика Британія, США, Франція, Німеччина.
Зокрема, є зацікавлення в українському досвіді виробництва дронів. Існує навіть програма SAFE (Security Action for Europe), яка передбачає будівництво відповідних заводів.
Особливо актуальним питання дронів є для Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, а ще Польщі, де уже були здійснені російські обстріли БпЛА.