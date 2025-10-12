Так, нещодавно окупанти мали успіх на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

Де Росія мала успіхи?

За даними аналітиків, ворог просунувся поблизу Піщаного. Це селище розташоване у Куп'янському районі на південний схід від адміністративного центру.

Де на карті Піщане, що на Харківщині

Зауважимо, що нещодавно противник мав й інші здобутки на Куп'янському напрямку. Росіяни просунулися в центральній частині Куп'янська, у південній частині Тищенківки та на південь від Мирового (обидва населені пункти розташовані на північний захід від Куп'янська).

Також ворог мав успіх на Лиманському напрямку. Тут загарбники просунулися біля Торського – селища, розташованого на північний схід від Лимана.

Де на карті Торське, що на Донеччині

За оцінкою військового оглядача Костянтина Машовця, мета окупантів – перерізати українську логістику на перетині річки Сіверський Донець із Нетриусом поблизу Новоселівки та Дерилового, а також із Жеребцем – поблизу Ямполя й Дронівки (на схід від Ямполя).

Крім того, агресор просунувся у східній частині Запорізької області, поблизу Малинівки.

Де Малинівка на карті

12 жовтня Сили оборони повідомили про звільнення Малих Щербаків на Запорізькому напрямку. Це село розташоване у південній частині області.

Яка ситуація на фронті?