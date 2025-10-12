Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. За його словами, ситуація на цій ділянці фронті динамічна. Вона постійно змінюється.

Що відбувається в Часовому Ярі?

Як наголосив військовий, противник може нарощувати зусилля на одній з ділянок фронту. Але вже наступного дня припинити штурмові дії. Через день він їх знову поновлює. І так триває постійно.

Ситуація не була простою упродовж року. А зараз ворог дуже масово застосовує FPV-дрони. Ми стримуємо ворога, завдаємо йому великих втрат. Противник не має якогось грандіозного успіху,

– сказав Петричак.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться карту бойових дій

Упродовж літа ворог регулярно йшов в атаки на цьому напрямку. 24 ОМБр неодноразово показувала відео знищення ворожої техніки та особового складу біля Часового Яру.

На зараз Росія не захопила Часів Яр. 24 ОМБр та інші підрозділи перебувають в місті. Загалом я б не розділяв все на періоди. Там літній чи зимовий наступ. Противник тисне постійно,

– зазначив військовий.

Ситуація на фронті: коротко