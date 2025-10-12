Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 12 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 122 810 (+1240) осіб,
- танків – 11 248 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 345 (+0);
- артилерійських систем – 33 578 (+10);
- РСЗВ – 1 518 (+0);
- засобів ППО – 1 225 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 010 (+244);
- крилатих ракет – 3 859 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63934 (+87);
- спеціальної техніки – 3 976 (+3).
Втрати ворога на 12 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 060 осіб. Також ЗСУ знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Днями Зеленський розповів про ситуацію на Добропільському напрямку, зокрема про втрати противника на цьому напрямку. За його словами, станом на 10 жовтня кількість "двохсотих" та "трьохсотих" окупантів на Добропільському напрямку становить майже 13 тисяч осіб.
В суботу, 11 жовтня, в мережі появилася інформація, що нещодавно росіяни могли втратити бойовий гелікоптер Ка-52. Офіційного підтвердження втрати гелікоптера та загибелі екіпажу наразі немає.