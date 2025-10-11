Та, попри це, росіяни продовжують перебільшено розповідати про свої "успіхи" та замовчувати величезні втрати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Девіда Петреуса німецькій газеті Welt.

Що розповів ексглава ЦРУ про невдачі Росії?

Петреус поділився деталями того, що відбувається на фронті.

Він розповів, що наразі під Покровськом триває контратака ЗСУ. Попередньо, українські бійці вже змогли повернути приблизно 200 квадратних кілометрів території.

Так, Росія поступово просувалася вперед, але ці "успіхи" не мають стратегічного значення і куплені колосальними втратами. За нашими оцінками, Росія вже втратила 1,1 мільйона убитими та пораненими. Як офіцер, який багато років писав листи співчуття родинам загиблих, я не можу навіть осягнути масштаби цієї трагедії,

– сказав Петреус.

Він зауважив, що погодні умови наразі дозволяють вести бої, але "немає жодних ознак, що Росія здатна на справжній прорив".

А останні випадки порушення повітряного простору країн НАТО дронами, за словами Петреуса, показують, що так Росія "тестує межі" й відкрито кидає виклик США.

"Можливо, ці дії не повністю скоординовані, але рішення про них ухвалювали свідомо. Я згоден із президентом Трампом: якщо це повториться, НАТО повинно збивати російські літаки. Мені також сподобалося, що він заявив – Україна повинна повернути свої території. Це амбітно. Але це стане можливим лише тоді, коли ми посилимо підтримку України. Вона має не тільки зупиняти росіян на фронті, а й повернути собі ініціативу. Робити це треба з мінімальними втратами, максимально покладаючись на безпілотні системи", – додав ексглава ЦРУ.

