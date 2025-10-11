И, несмотря на это, россияне продолжают преувеличенно рассказывать о своих "успехах" и замалчивать огромные потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дэвида Петреуса немецкой газете Welt.

Что рассказал экс-глава ЦРУ о неудачах России?

Петреус поделился деталями того, что происходит на фронте.

Он рассказал, что сейчас под Покровском продолжается контратака ВСУ. Предварительно, украинские бойцы уже смогли вернуть примерно 200 квадратных километров территории.

Так, Россия постепенно продвигалась вперед, но эти "успехи" не имеют стратегического значения и куплены колоссальными потерями. По нашим оценкам, Россия уже потеряла 1,1 миллиона убитыми и ранеными. Как офицер, который много лет писал письма соболезнования семьям погибших, я не могу даже постичь масштабы этой трагедии,

– сказал Петреус.

Он отметил, что погодные условия пока позволяют вести бои, но "нет никаких признаков, что Россия способна на настоящий прорыв".

А последние случаи нарушения воздушного пространства стран НАТО дронами, по словам Петреуса, показывают, что так Россия "тестирует границы" и открыто бросает вызов США.

"Возможно, эти действия не полностью скоординированы, но решение о них принимали сознательно. Я согласен с президентом Трампом: если это повторится, НАТО должно сбивать российские самолеты. Мне также понравилось, что он заявил – Украина должна вернуть свои территории. Это амбициозно. Но это станет возможным только тогда, когда мы усилим поддержку Украины. Она должна не только останавливать россиян на фронте, но и вернуть себе инициативу. Делать это надо с минимальными потерями, максимально полагаясь на беспилотные системы", – добавил экс-глава ЦРУ.

