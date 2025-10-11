Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий, добавив, что 10 октября было более 230 боевых столкновений. Для сравнения еще в конце сентября цифра составляла 100 – 140.

К теме Лошадей пока не было: в бригаде "Рубеж" шокировали, как россияне атакуют возле Покровска

Как ВСУ охотятся на оккупантов?

Офицер отметил, что на россиян имеет влияние работа, которую ведет Украина в глубоком тылу России. Говорится об ударах за тысячи километров от линии фронта. Поэтому морально-психологическое состояние оккупантов на поле боя очень низкое.

Кремль не имеет времени, чтобы подготовить лучших бойцов. К этому всему добавляются заявления западных лидеров об возможноемпредоставлении Украине дальнобойных ракет, усиление ПВО. На фронте серьезных успехов Россия также не получила.

Все наши поля и дороги усеяны российскими телами. Их потери будут только увеличиваться, потому что мы научились взаимодействовать между собой, любой массовый проход врага невозможен. За каждым оккупантом идет охота,

– подчеркнул подполковник Сергей Цехоцкий.

Он добавил, что это возможно благодаря помощи украинцев. Именно донаты позволяют увеличивать шансы на уничтожение врага.

Важно! На фоне усиления российских штурмов, военные призывают присоединиться к сбору на компоненты для дронов. Важно, чтобы каждый пилот БПЛА имеет все необходимое для поражения врага. Кроме этого, помощь украинцев поддерживает и вдохновляет наших воинов. Отправить свой донат можно по ссылке.

Как действуют ДРГ на Покровском направлении?

Не секрет, что российские диверсанты заходят в Покровск, но с ними эффективно справляются Силы обороны. Наши подразделения хорошо обучены и натренированы, они имеют опыт городских боев.

Хотя россияне убеждают, что якобы ДРГ захватили половину Покровска, но это не так. Любое их передвижение фиксируют и обнаруживают. Средства для их поражения также есть.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Украинские военные хорошо знают город, все ходы и выходы из него, поэтому они успешно работают. Положительный результат уже заметен.

Что происходит возле Покровска?