Об этом в эфире 24 Канала сообщил начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что говорится о двухколесном транспорте. Он имеет несколько преимуществ и позволяет противнику достигать позиций украинских бойцов.

Смотрите также Первые выпускники курса БЗВП корпуса "Хартия" стали на защиту государства

Как россияне атакуют возле Покровска?

Во время атак на Покровском направлении враг не применяет кавалерию, но использует мотоциклы. Двухколесный транспорт, по словам начальника разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж", очень действенный.

Мотоцикл является быстрым, может маневрировать и ехать туда, где не едет тяжелая техника. Кроме того, он малогабаритный, что затрудняет попадание по нему, по сравнению, например, с танком.

Поэтому пехота противника, которая быстро движется к нашим позициям на мотоциклах, представляет реальную угрозу. Сложно попасть в них на расстоянии. Иногда россиянам удается добраться до наших позиций, а дальше наша пехота вступает с ними в контактный бой,

– сказал он.

Борисенко добавил, что Покровское направление остается приоритетным направлением для врага. Соответственно, противник использует большое количество артиллерии. Кроме количества, артиллерия россиян на Покровском направлении является качественной, по сравнению с другими направлениями, поэтому они наносят точные удары. Снарядов оккупантам тоже хватает.

Заметьте! Редакция сайта 24tv.ua. призывает читателей приобщиться по ссылке к сбору на авто для 46 ОДШБр. У вас есть возможность выиграть новый iPhone 16 256GB, если донат превысит сумму 200 гривен.

Что еще известно о тактике атак врага?