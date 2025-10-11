Об обновленной ситуации на фронте информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какие последние изменения на фронте?

Аналитики ресурса обновили карту фронта 10 октября около 23:47. По их данным, российские захватчики имели продвижение на Запорожье, у Гуляйполя, и в Донецкой области, а именно – на Покровском направлении.

Враг продвинулся в Полтавке, Никоноровке и Котлино. Уточнена линия соприкосновения вблизи Выемки,

– написали аналитики.

Также аналитики DeepState уточнили ситуацию возле населенного пункта Выемка, что возле Покровска в Донецкой области.

