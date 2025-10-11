Об обновленной ситуации на фронте информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Какие последние изменения на фронте?
Аналитики ресурса обновили карту фронта 10 октября около 23:47. По их данным, российские захватчики имели продвижение на Запорожье, у Гуляйполя, и в Донецкой области, а именно – на Покровском направлении.
Враг продвинулся в Полтавке, Никоноровке и Котлино. Уточнена линия соприкосновения вблизи Выемки,
– написали аналитики.
Также аналитики DeepState уточнили ситуацию возле населенного пункта Выемка, что возле Покровска в Донецкой области.
Последние новости с фронта
За прошедшие сутки, 10 октября, на фронте произошло 234 боестолкновения. Больше всего атак пришлось на Покровское направление, где ВСУ отбили 72 наступления.
По данным ISW, северокорейские войска не участвуют в боях на Сумщине, однако занимаются разминированием и противодействием дронам на Курщине. Их кормят лучше, чем у российских военных.
Институт изучения войны сообщил, что украинские войска удерживают позиции на Северском и Новопавловском направлениях, тогда как российские силы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях.