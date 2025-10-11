Про оновлену ситуацію на фронті інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.
Які останні зміни на фронті?
Аналітики ресурсу оновили карту фронту 10 жовтня близько 23:47. За їхніми даними, російські загарбники мали просування на Запоріжжі, біля Гуляйполя, та на Донеччині, а саме – на Покровському напрямку.
Ворог просунувся у Полтавці, Никонорівці та Котлиному. Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки,
– написали аналітики.
Також аналітики DeepState уточнили ситуацію біля населеного пункту Виїмка, що біля Покровська у Донецькій області.
Впродовж минулої доби, 10 жовтня, на фронті відбулося 234 боєзіткнення. Найбільше атак припало на Покровський напрямок, де ЗСУ відбили 72 наступи.
За даними ISW, північнокорейські війська не беруть участі у боях на Сумщині, проте займаються розмінуванням та протидією дронам на Курщині. Їх годують краще, ніж у російських військових.
Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська утримують позиції на Сіверському та Новопавлівському напрямках, тоді як російські сили просунулися у Запорізькій і Донецькій областях.