Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 12 октября?
Потери врага на 12 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 060 человек. Также ВСУ обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 219 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет и 72 единицы автомобильной техники оккупантов.
На днях Зеленский рассказал о ситуации на Добропольском направлении, в частности о потери противника на этом направлении. По его словам, по состоянию на 10 октября количество "двухсотых" и "трехсотых" оккупантов на Добропольском направлении составляет почти 13 тысяч человек.
В субботу, 11 октября, в сети появилась информация, что недавно россияне могли потерять боевой вертолет Ка-52. Официального подтверждения потери вертолета и гибели экипажа пока нет.