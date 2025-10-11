Вероятно, недавно россияне потеряли боевой вертолет Ка-52. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на кремлевского пропагандиста Илью Туманова (Fighterbomber).

Что известно о потере вертолета?

В своем телеграмм-канале Туманов намекнул, что россияне потеряли вертолет Ка-52. В сообщении он не предоставил подробностей, однако надпись "Небо забирает лучших" наталкивает на мысль, что члены экипажа не выжили. Официального подтверждения этой информации пока нет.

