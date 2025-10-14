Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, уточнивши, що мета противника – розширити сухопутний коридор.

Дивіться також У Росії нове завдання на фронті: експерт сказав, за якої умови можуть його розпочати

Очікується два місяці посилених боєзіткнень

Військовий експерт пояснив, що противник, роблячи оперативну паузу, зумів накопичити сили й засоби, зокрема й пальне. З його слів, саме через це не можна допускати на фронті такі паузи з боку ворога.

Зараз друга хвиля техніки, особового складу вийшла на лінію бойового зіткнення. Ми намагаємося "відмінусувати" ті колони, які рухаються, йдуть десятки машин, а не одна чи дві. Наша артилерія стримує їх, а FPV-дрони пробираються у тил ще до підходу,

– озвучив Світан.

З його слів, проглядається невтішна тенденція, росіяни посилюють тиск і намагаються вичавити українські війська по лінії від Запорізької області до Слов'янська Донецької області. Світан прогнозує, що процес складних боїв триватиме півтора – два місяці.

"Росіяни починають тиснути з Куп'янська, аби підійти до Слов'янська з півночі. Є просування з боку Серебрянки в бік Сіверська, почали заходити під Ямпіль. Тобто є проблеми південно-східного Слов'янського напрямку фронту. Є питання по Костянтинівці, вже заскочують туди ДРГ. Намагаються росіяни обійти Покровськ, наразі серйозна проблема між Покровськом і Оріховим", – озвучив Світан.

Де розташовані Покровськ, Оріхів: дивіться на карті

Зі слів військового експерта, російська армія намагається протиснути українські війська й оточити Оріхів, з південного сходу на північний захід в бік Дніпра. Він підкреслив, що просочення противника саме на цьому напрямку дуже небезпечне. Якщо їм вдасться обійти Оріхів з півночі, то вони, як зазначив Світан, можуть підійти до Запоріжжя.

Небезпечних ділянок, як наголосив військовий експерт, зараз багато. Тому ніякого зниження чи зупинки російського літнього наступу не відбулось. Тривають бойові дії, росіяни здійснюють їх послідовно.

Протидіяти звісно можливо. Для цього треба достатня кількість особового складу, сил ураження для щільності вогню. Головне, аби Генштаб встиг в аварійному порядку розв'язати ці проблеми стосовно Оріхова, Покровська, Слов'янська, Куп'янська,

– підсумував Світан.

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що слід надалі завдавати удари по тилах ворога (це вибиває росіян з ритму наступальних операцій) й поповнювати українську армію правоохоронцями, які вже почали вступати до лав ЗСУ та підсилювати наше військо.

Коротко про ситуацію на фронті: