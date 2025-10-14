Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що Герасимов розуміє, що якщо Лавров сказав Путіну, що Херсонська та Запорізька область – це російські регіони, то й відповідно він має говорити про цілі стосовно цих областей.

Чи здатна Росія починати нові військові операції?

Герасимов доповів Путіну, що російське угруповання "Днєпр" наступає у напрямку Запоріжжя і зараз точаться бої за Приморське та Степногірськ. Павло Лакійчук наголосив на тому, що слід розглядати нову ціль Росії з військового погляду. З його слів, варто розуміти, що російська армія сьогодні перебуває у такому стані, що може проводити одночасно тільки одну стратегічну операцію.

Коли обговорюється напад на Європу чи розширення фронту в Україні – то йдеться про те, що допоки на Донбасі б'ють російських окупантів, вони не можуть розпочати інші завдання. Для того, щоб їм почати операцію на Запорізькому напрямку Герасимову треба завершити операцію на Донеччині,

– пояснив Лакійчук.

Беручи до уваги те, що відбувається сьогодні на Донбасі, до переможного для росіян кінця, як підсумував Лакійчук, ще дуже довго – це як мінімум, а як максимум – ця операція для Росії може закінчитися невдачею.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?