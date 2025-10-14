Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что Герасимов понимает, что если Лавров сказал Путину, что Херсонская и Запорожская область – это российские регионы, то и соответственно он должен говорить о целях в отношении этих областей.
Смотрите также Нас ждут 2 месяца тяжелых боев, – полковник запаса сказал, что планирует Россия на фронте
Способна ли Россия начинать новые военные операции?
Герасимов доложил Путину, что российская группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья и сейчас идут бои за Приморское и Степногорск. Павел Лакийчук отметил, что следует рассматривать новую цель России с военной точки зрения. По его словам, нужно понимать, что российская армия сегодня находится в таком состоянии, что может проводить одновременно только одну стратегическую операцию.
Когда обсуждается нападение на Европу или расширение фронта в Украине – то речь идет о том, что пока на Донбассе бьют российских оккупантов, они не могут начать другие задачи. Для того, чтобы им начать операцию на Запорожском направлении Герасимову надо завершить операцию в Донецкой области,
– объяснил Лакийчук.
Принимая во внимание то, что происходит сегодня на Донбассе, до победного для россиян конца, как подытожил Лакийчук, еще очень долго – это как минимум, а как максимум – эта операция для России может закончиться неудачей.
Какова ситуация на Запорожском направлении?
Аналитики Deep State 11 октября проинформировали, что зафиксированы продвижения российских войск на востоке Запорожской области – вблизи населенного пункта Полтавка. Россияне хотят захватить это село, постоянно наносят огневое поражение по нему.
12 октября стало известно, что украинские войска освободили на Запорожском направлении Малые Щербаки. Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” совместно с 33-м штурмовым полком подняли украинский флаг в этом населенном пункте.
Президент Украины Зеленский сообщил, что украинские подразделения продолжают контрнаступательные действия на Запорожском направлении – вблизи Орехова. Он рассказал, что там СОУ продвинулись более чем на три километра.