Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что сейчас идет вторая волна этой кампании, на линию боестолкновения противник вывел личный состав, технику, боеприпасы.

Враг наращивает атаки, а ВСУ усилились новыми бойцами

Свитан отметил, что каждые сутки российская армия проводит по 200 атакующих действий на разных направлениях, до недавнего времени цифра составляла 100 – 150. Военный эксперт подчеркнул, что сейчас наступил пик летней-осенней военной кампании.

"Они затянули до осени, стремятся нивелировать возможности "кил-зоны" туманами, осадками, потому что дроны не летают в такую погоду. Пока земля не заживилась влагой россияне будут пытаться ближайшие несколько недель провести серьезные наступательные операции по всем локациям, где они развернуты", – озвучил Свитан.

Среди таких локаций полковник запаса ВСУ назвал район Васильевки в сторону Запорожья, Гуляйполя, Покровска. Сейчас, по словам Свитана, очень тяжелая ситуация возле Константиновки. Враг пытается выжать откуда украинский гарнизон. Страдает и Северское направление.

Где расположена Константиновка: смотрите на карте

У Ямполя в сторону Лимана Силы обороны Украины контратаками восстановили утраченные позиции, но, как отметил Свитан, ситуация там тоже сложная. Относительно Купянска, там россияне пытаются взять под огневой контроль этот участок. Военный эксперт отметил на том, что ВСУ осуществляют работу по ликвидации угроз, которые сейчас существуют со стороны российской армии.

Нас ждут два месяца тяжелых боев. Сейчас уже начали становиться в строй наши правоохранители. Это силовики разного уровня. Ныне очень важно не дать возможности россиянам развернуть вторую волну их кампании, ее надо перемолоть. Для этого надо достаточное количество сил и средств,

– подытожил Свитан.

