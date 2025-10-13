Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что сейчас идет вторая волна этой кампании, на линию боестолкновения противник вывел личный состав, технику, боеприпасы.
Враг наращивает атаки, а ВСУ усилились новыми бойцами
Свитан отметил, что каждые сутки российская армия проводит по 200 атакующих действий на разных направлениях, до недавнего времени цифра составляла 100 – 150. Военный эксперт подчеркнул, что сейчас наступил пик летней-осенней военной кампании.
"Они затянули до осени, стремятся нивелировать возможности "кил-зоны" туманами, осадками, потому что дроны не летают в такую погоду. Пока земля не заживилась влагой россияне будут пытаться ближайшие несколько недель провести серьезные наступательные операции по всем локациям, где они развернуты", – озвучил Свитан.
Среди таких локаций полковник запаса ВСУ назвал район Васильевки в сторону Запорожья, Гуляйполя, Покровска. Сейчас, по словам Свитана, очень тяжелая ситуация возле Константиновки. Враг пытается выжать откуда украинский гарнизон. Страдает и Северское направление.
Где расположена Константиновка: смотрите на карте
У Ямполя в сторону Лимана Силы обороны Украины контратаками восстановили утраченные позиции, но, как отметил Свитан, ситуация там тоже сложная. Относительно Купянска, там россияне пытаются взять под огневой контроль этот участок. Военный эксперт отметил на том, что ВСУ осуществляют работу по ликвидации угроз, которые сейчас существуют со стороны российской армии.
Нас ждут два месяца тяжелых боев. Сейчас уже начали становиться в строй наши правоохранители. Это силовики разного уровня. Ныне очень важно не дать возможности россиянам развернуть вторую волну их кампании, ее надо перемолоть. Для этого надо достаточное количество сил и средств,
– подытожил Свитан.
По состоянию на утро 13 октября, согласно данным Генштаба, за минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Наибольшее их количество приходится на Покровское направление – там ВСУ остановили 46 наступательных действий врага. На Александровском – 24 атаки, на Константиновском – 13.
В Донецкой области ВСУ не дали российским войскам увеличить давление на Покровск. В рамках Добропольской операции украинские бойцы взяли противника в оперативное окружение на нескольких участках. Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал, что Россия перебрасывает свои силы на Александровский отрезок фронта. Он прогнозирует, что враг увеличит давление на Запорожье.
Институт изучения войны сообщил, что по состоянию на 12 октября войска противника смогли продвинуться на Покровском отрезке (на юго-востоке Родинского) и на востоке Запорожской области (северо-восточнее Гуляйполя).
Украинские военные имели успех на Купянском отрезке фронта (продвинулись на запад от Радьковки) и на западе Запорожской области. СОУ удалось освободили Малые Щербаки (к юго-западу от Орехова).