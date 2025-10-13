Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта?
По данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины отбросили врага вблизи четырех населенных пунктов Донецкой области. Специалисты обновили карту вечером 12 октября.
В частности, защитники Украины продвинулись вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки.
ВСУ имели успехи у Нового Шахматного: смотрите на карте DeepState
Украинские защитники отбросили врага вблизи Золотого Колодца и Кучерова Яра: смотрите на карте
К сожалению, российские захватчики также имели успехи. Враг продвинулся в Кучеровом Яру вблизи Шахматного в Донецкой области.
Оккупанты продвинулись на фронте: смотрите на карте
К слову, в эфире 24 Канала пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак рассказал, что оккупанты пытаются штурмовать малыми пехотными группами, которые могут состоять даже из одного солдата, из-за больших потерь в технике.
Российские захватчики, по словам пресофицера, начали активно использовать мотоциклы с прицепами для перевозки боекомплекта, но это неэффективно из-за действий украинских FPV-пилотов.
Что о ситуации на передовой пишут в Генштабе ВСУ?
По данным Генштаба ВСУ, на фронте за сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. Россияне нанесли 60 авиаударов, сбросили 140 авиабомб и использовали более 2 100 дронов-камикадзе. Силы обороны продолжают истощать врага и срывать его планы наступления.
Наибольшие бои продолжаются на Покровском, Александровском и Южно-Слобожанском направлениях. Там зафиксировано десятки атак - до 36 на Покровском и 20 на Александровском. Противник пытается прорвать оборону, но большинство атак отбито.
Защитники Украины держат позиции на всех участках фронта. В частности, под Покровском, где воины уничтожили более 100 оккупантов, несколько артсистем, автомобили, средства РЭБ и пункты управления БпЛА. На Константиновском, Славянском и Краматорском направлениях все вражеские штурмы также отбиты.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий. На Курском, Лиманском, Купянском и Южно-Слобожанском продолжаются отдельные бои, но без существенных изменений линии фронта.