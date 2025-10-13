Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на різних напрямках?
- 12 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумщини, однак просунутися їм не вдалося.
- Того ж дня окупанти здійснювали штурмові дії на півночі Харківщини, проте без успіху.
- 12 жовтня російські підрозділи продовжували наступ на напрямку Великого Бурлука, але не досягли жодного просування.
- Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 11 жовтня, українські підрозділи просунулися на захід від Радьківки, що на північ від Куп’янська.
- Російські війська продовжували наступальні дії на напрямку Борової, однак успіху не мали.
- Також ворог намагався просунутися на Лиманському напрямку, проте безрезультатно.
- Українські сили нещодавно досягли успіху на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, свідчать, що українські підрозділи просунулися на схід від села Переїзне, розташованого на південь від Сіверська.
Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, але не здійснили підтвердженого просування.
- Російські підрозділи також діяли в районі Добропілля, проте не змогли просунутися.
- Російські війська нещодавно досягли просування на Покровському напрямку. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 12 жовтня, свідчать, що російські підрозділи просунулися на південному сході Родинського, розташованого на північ від Покровська.
- 12 жовтня російські сили продовжували наступальні операції на напрямку Новопавлівки, однак без результатів.
- Російські війська того ж дня намагалися наступати в районі Великомихайлівки, проте просунутися не змогли.
- Ворог нещодавно досяг певного просування на сході Запорізької області. Український військовий аналітик Олег Петренко повідомив, що окупанти просунулися на сході Полтавки, на північний схід від Гуляйполя.
- Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Батальйон, який діє в цьому районі, та речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомили, що українські підрозділи звільнили населений пункт Малі Щербаки, розташований на південний захід від Оріхова. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, показують українських військових, які піднімають прапори в цьому населеному пункті.
- 12 жовтня російські війська здійснювали обмежені атаки на Херсонському напрямку, однак без просування.
ЗСУ зірвали плани росіян
Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів в ефірі 24 Каналу, що Добропільська операція зірвала плани росіян, адже українські війська спрацювали дуже оперативно. За його словами, маневрова оборона дозволила ЗСУ взяти окупаційні війська в оперативне оточення у кількох позиціях.
Відомо, що ці російські підрозділи мали тиснути на Покровськ з вересня. Але через те, що Сили оборони вдалися контратакувальні дії, окупанти були змушені працювати у такий спосіб.
Водночас ворог продовжує перекидати свої підрозділи та застосовувати їх на Олександрівському напрямку. Там відбуваються певні тактичні просування росіян.