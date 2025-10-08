Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Як проходила зачистка на Куп'янському напрямку?

П️росування росіян зірвали оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій.

Вони, застосовуючи ударні FPV-дрони, загнали окупантів у кілька будівель.

Після цього оператори провели зачистку. Загалом було ліквідовано 3 російських військовослужбовців, решті довелося відступити.

Зачистка окупантів: дивіться відео

