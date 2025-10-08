Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
Дивіться також Росія зазнає рекордних втрат на трьох напрямках: в ISW пояснили справжню статистику
Як проходила зачистка на Куп'янському напрямку?
П️росування росіян зірвали оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій.
Вони, застосовуючи ударні FPV-дрони, загнали окупантів у кілька будівель.
Після цього оператори провели зачистку. Загалом було ліквідовано 3 російських військовослужбовців, решті довелося відступити.
Зачистка окупантів: дивіться відео
Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
Ситуація на фронті: останні новини
Протягом доби 7 жовтня на фронті зафіксовано понад 200 бойових зіткнень, зокрема 46 із них на Покровському та 32 на Новопавлівському напрямках.
ЗСУ за допомогою дронів перерізали всі сухопутні лінії комунікації та маршрути постачання росіян на Сумщині. Окупантам доводиться збирати дощову воду. Окрім того, командування на цьому напрямку складається з офіцерів, які нещодавно закінчили військові училища.
Водночас аналітики DeepState писали про просування ворога поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та Полтавки.