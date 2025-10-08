Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що зараз відбувається на Сумщині?

Російські війська продовжили атаки на Сумському напрямку 6 та 7 жовтня, однак не просунулися.

Один із російських так званих "воєнкорів", пов'язаний з угрупованням військ "Північ", заявив, що підрозділи 22 мотострілецького полку, які ведуть бої в Юнаківці, не отримували воду вже вісім днів і змушені збирати дощову.

За словами росіянина, українські дрони перерізали всі їхні сухопутні комунікації та маршрути постачання.

"Воєнкор" також спростував твердження, що російські війська захопили Юнаківку. За його словами, командування російських підрозділів у цьому районі складається з офіцерів, які щойно закінчили військові училища. Вони не мають бойового досвіду, воліють залишатися в штабах за 20 кілометрів від лінії фронту та відмовляються евакуювати поранених і загиблих.

Як змінилася ситуація на фронті?