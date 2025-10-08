Минулої доби ворог здійснив один ракетний удар і 82 авіаційні нальоти, використавши одну ракету та 177 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано 5012 артилерійських обстрілів, серед яких 168 – із реактивних систем залпового вогню. Для ураження цілей противник залучив також 6159 дронів-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Якою була ситуація на фронті минулої доби?

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України знищили 3 райони зосередження живої сили, техніки й озброєння противника, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 радіолокаційну станцію, 3 склади боєприпасів і ще 1 важливу ціль окупантів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наші військові відбили 7 атак російських сил. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 10 керованих авіабомб і провів 198 артилерійських обстрілів, з яких 8 – реактивними системами залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 29 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в районах Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 8 спроб наступу, які українські оборонці успішно відбили поблизу Куп’янська, а також у напрямках Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного та Степової Новоселівки.

У районі Лимана зафіксовано 12 атак, під час яких окупанти намагалися просунутися біля Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дерилового, Карпівки й Торського.

На Сіверському напрямку противник атакував позиції поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки – загалом 11 разів протягом доби.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 46 атак агресора в районах Володимирівки, Никанорівки, Сухецького, Миролюбівки, Нового Шахового, Іванівки, Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Горіхового, Дачного, Філії, а також у напрямках Новопавлівки та Балагану.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 32 штурмові дії окупантів поблизу Запоріжжя, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Новогеоргіївки, Соснівки, Вороного, Калинівського, Новогригорівки, Воскресенки, Олексіївки, Степового, Піддубного, Березового та Новоіванівки.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку сталося 11 боєзіткнень у районах Полтавки та Малинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 8 бойових епізодів – противник намагався просунутися поблизу Плавнів, Степового, а також у напрямках Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення ударних угруповань противника не виявлено.

Яких втрат зазнали росіяни станом на 8 жовтня?