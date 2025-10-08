За прошедшие сутки враг совершил один ракетный удар и 82 авиационных налета, использовав одну ракету и 177 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано 5012 артиллерийских обстрелов, среди которых 168 – из реактивных систем залпового огня. Для поражения целей противник привлек также 6159 дронов-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне продвинулись в направлении 6 населенных пунктов фронта, – DeepState

Какой была ситуация на фронте за прошедшие сутки?

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины уничтожили 3 района сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 1 радиолокационную станцию, 3 склада боеприпасов и еще 1 важную цель оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши военные отбили 7 атак российских сил. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 10 управляемых авиабомб и провел 198 артиллерийских обстрелов, из которых 8 – реактивными системами залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 29 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого, Довгенького и в районах Колодязного, Двуречанского и Кутьковки.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении враг совершил 8 попыток наступления, которые украинские защитники успешно отбили вблизи Купянска, а также в направлениях Петропавловки, Новоплатоновки, Песчаного и Степной Новоселовки.

В районе Лимана зафиксировано 12 атак, во время которых оккупанты пытались продвинуться возле Среднего, Шандриголово, Новоселовки, Дерилово, Карповки и Торского.

На Северском направлении противник атаковал позиции вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Серебрянки – всего 11 раз в течение суток.

На Краматорском направлении активных наступательных действий враг не проводил.

На Торецком направлении оккупанты совершили 18 атак в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении украинские воины отбили 46 атак агрессора в районах Владимировки, Никаноровки, Сухецкого, Миролюбовки, Нового Шахматного, Ивановки, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Новоэкономического, Лисовки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Орехового, Дачного, Филиала, а также в направлениях Новопавловки и Балагана.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении силы обороны отбили 32 штурмовые действия оккупантов вблизи Запорожья, Александрограда, Январского, Новоселовки, Новогеоргиевки, Сосновки, Вороного, Калиновского, Новогригорьевки, Воскресенки, Алексеевки, Степного, Поддубного, Березового и Новоивановки.

Какая ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Полтавки и Малиновки.

На Ореховском направлении зафиксировано 8 боевых эпизодов – противник пытался продвинуться вблизи Плавней, Степного, а также в направлениях Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания ударных группировок противника не обнаружено.

Какие потери понесли россияне по состоянию на 8 октября?