На Луганщине Силы беспилотных систем уничтожили станцию радиопомех Р-330Ж "Житель", которая способна глушить радиосвязь на значительном расстоянии. Эта станция является редкой, с начала вторжения уничтожено только 23 таких систем, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также У Сил обороны две цели: эксперт разобрал самые успешные удары по Крыму

Какие потери оккупантов по состоянию на 8 октября 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 1118370 (+1010) человек;

танков – 11240 (+2);

боевых бронированных машин – 23324 (+5);

артиллерийских систем – 33519 (+26);

РСЗО – 1517 (+1);

средства ПВО – 1225 (+1);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 67965 (+401);

крылатые ракеты – 3841 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63 650 (+75);

специальная техника – 3973 (+0)

Потери России на 8 октября 2025 год / Фото Генштаб

Что известно о последних поражениях российской техники и личного состава?