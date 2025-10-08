На Луганщині Сили безпілотних систем знищили станцію радіоперешкод Р-330Ж "Житель", яка здатна глушити радіозв'язок на значній відстані. Ця станція є рідкісною, з початку вторгнення знищено лише 23 таких систем, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Які втрати окупантів станом на 8 жовтня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1118370 (+1010) осіб;
- танків – 11240 (+2);
- бойових броньованих машин – 23324 (+5);
- артилерійських систем – 33519 (+26);
- РСЗВ – 1517 (+1);
- засоби ППО – 1225 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401);
- крилаті ракети – 3841 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75);
- спеціальна техніка – 3973 (+0)
Втрати загарбників на 8 жовтня 2025 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні ураження російської техніки і особового складу?
- Сили оборони України уразили інфраструктуру російського підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова". Він є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Завод розташований у Нижньогородській області Росії.
- Партизани "Атеш" провели диверсію на залізниці тимчасово окупованої частини Запорізької області. Через пошкодження релейної шафи тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів.
- 29 вересня українські воїни за допомогою FPV-дрона Shrike знищили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 біля села Котлярівка на Донеччині. Ним керував 27-річний син поковника армії Росії.