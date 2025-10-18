Это первый подобный случай в этой местности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и председателя ОВА Олега Синегубова.

Что известно об ударе по Лозовой?

В результате удара в Лозовой повреждены 11 домов и хозяйственные постройки, вспыхнул частный дом на площади 80 квадратных метров.

Пострадали 6 человек: 4 женщины 47, 51, 66 и 77 лет и 39-летний мужчина получили ранения и травмы, а у еще одной 80-летней женщины – острая реакция на стресс. В больницу госпитализировали 47-летнюю и 77-летнюю пострадавших.

Предварительно, КАБ был выпущен с временно оккупированной территории Украины.

"Это первый случай применения управляемой авиабомбы по городу Лозовая", – отмечают в прокуратуре.

Там добавили, что речь идет об управляемой авиационной бомбе новой модификации УМПБ-5Р (реактивного типа). Она пролетела ориентировочно 130 километров.

Последствия удара по Лозовой / Фото прокуратуры, ОВА и ГСЧС

Мониторы отмечают, что, вероятно, этот же КАБ прилетел по Николаеву 16 октября.

Сейчас о массированном применении авиабомб этого типа по тыловым городам речь не идет, но опасность сохраняется в радиусе 150 километров от границы с Россией и линией боевого столкновения.

Чтобы противодействовать подобным атакам, нужно уничтожать российские Су-34 в воздухе и на аэродромах.

В то же время в телеграмм-канале "Полковник ГШ" отмечают, что по Лозовой мог прилететь не УМПБ-5Р, а УМПК с реактивным двигателем, которым россияне впервые атаковали Украину в конце весны – в начале лета 2025 года.

