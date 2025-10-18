Где фиксируют российские дроны 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности советуем пройти к защищенным местам.

К теме Ночью есть высокая угроза ракетного удара по Украине, – мониторы

В каких областях находятся дроны?

Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта

23:39, 18 октября

Несколько групп БпЛА на Донецкую область (Покровский район).

23:09, 18 октября

Состоялись пуски "Шахедов" и "Герань-2" с полигона "Навля" Брянской области, из Приморско-Ахтарска и дополнительные пуски БпЛА с аэродрома "Халино".

22:53, 18 октября

БпЛА в Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.

22:43, 18 октября

Харьков – БпЛА с севера в направлении города.

22:22, 18 октября

БпЛА на севере Черниговщины мимо Холмов.

20:07, 18 октября

БПЛА из Черниговщины на Сумскую область (Роменский район).