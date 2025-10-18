Ночью враг может нанести ракетный удар с применением Ту-95/160, передает 24 Канал со ссылкой на мониторы.
Что известно об угрозе обстрела в ночь на 19 октября?
Мониторинговые службы зафиксировали коммуникации пунктов управления стратегической авиации россиян. Это означает, что российские командные центры стратегической авиации (те, что управляют самолетами-носителями ядерного или дальнобойного оружия) начали обмениваться сигналами, сообщениями или командами. Такие "коммуникации" обычно указывают на:
- подготовку или проведение учений стратегической авиации;
- проверку боевой готовности;
- или возможную подготовку к боевым вылетам.
Мониторы отмечают, что в снаряженном состоянии сейчас находится не менее 6 Ту-95МС и 5 ракетоносителей с крылатыми ракетами "Калибр".
Украинцев призывают зарядить павербанки и гаджеты.
Напомним, что во время прошлой массированной атаки 10 октября главными целями врага стали объекты энергетики. В ряде областей Украины были введены аварийные отключения света, также были перебои с водоснабжением.
К слову, Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины. Противник сосредоточился на точечных ударах по распределительным подстанциям, что усложняет ситуацию в прифронтовых регионах.
Что известно о последних атаках России на Украину?
- Днем 18 октября дроны атаковали Сумы. Вражеские беспилотники поразили одну из АЗС и попали по территории детсада.
- Ночью российские военные попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов.
- В Запорожье враг ударил "Шахедом" по одному из учебных заведений. Произошло возгорание трехэтажного здания.