Что известно о взрыве в Сумах?

Жители Сум услышали звук взрыва около 12:20. В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе.

Сумы – БПЛА в направлении города,

– написали защитники.

Мониторинговые ресурсы отметили, что атаковать город мог российский дрон "Италмас".

