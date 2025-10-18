Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Дивіться також В усіх областях діють відключення: яка ситуація зі світлом зараз

Що відомо про вибух у Сумах?

Жителі Сум почули звук вибуху близько 12:20. Своєю чергою, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу.

Суми – БпЛА у напрямку міста,
– написали захисники.

Моніторингові ресурси наголосили, що атакувати місто міг російський дрон "Італмас".

Зауважимо, що наші журналісти цілодобово збирають дані про вибухи та наслідки обстрілів в Україні в телеграм-каналі 24 Каналу.

Російські обстріли України: де ще було гучно?

  • Нагадаємо, що пізно ввечері 17 жовтня в Київській області було зафіксовано атаку ворожих дронів-камікадзе, на що реагували сили ППО.

  • Повітряну тривогу оголошували у кількох районах, а мешканців закликали залишатись в укриттях та дотримуватись правил безпеки.

  • Увечері також зазнав атаки Чугуївський район Харківської області. Росія обстріляла регіон дронами та керованими авіабомбами, пролунало щонайменше 12 вибухів.