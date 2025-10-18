Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибух у Сумах?

Жителі Сум почули звук вибуху близько 12:20. Своєю чергою, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу.

Суми – БпЛА у напрямку міста,

– написали захисники.

Моніторингові ресурси наголосили, що атакувати місто міг російський дрон "Італмас".

Російські обстріли України: де ще було гучно?