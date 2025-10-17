Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Повітряну тривогу оголошували у Бориспільському, Броварському, Обухівському та Вишгородському районах Київської області. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.

БпЛА на сході Київщини (Броварський, Бориспільський р-ни), курс західний,

– написали військові.

Уже о 23:40 у Київській ОВА повідомили, що по ворожих цілях працює протиповітряна оборона.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – йшлося в повідомленні.

В обласній військовій адміністрації також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

