Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Дрони дісталися вже до Київщини: Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами"

Що відомо про виубхи на Харківщині?

У Повітряних Силах ЗСУ після 21:00 повідомили, що на Харківщині перебувають російські БпЛА, а пізніше ворог запустив керовані авіаційні бомби.

Під атакою був Чугуївський район Харківської області. Із 21:40 там лунають вибухи. За дві хвилини прогриміли чотири гучні звуки. А за 9 хвилин їхня кількість зросла до 10. Усього станом на 22:12 в районі чули 12 виюухів. В області також продовжується дронова атака.

Моніторингові канали зауважили що на Чугуїв та район летіли російські БпЛА. Про наслідки атаки на Харківщину наразі не розповідали.