Про це інформує 24 Канал з посиланням на мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Дивіться також Україну знову атакують російські БпЛА: в яких регіонах існує загроза удару
Що відомо про вибухи в Кривому Розі?
Місто під ударом ворожих ударних БпЛА. Про атаку повідомляли також у населеному пункті Лозуватка.
Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом,
– написав Вілкул.
Повітряні сили о 23:55 попереджали про дронову загрозу.
Останні ворожі атаки на Дніпропетровщину
- У ніч на 15 жовтня російські війська здійснили атаку дронами на Павлоград і Кам'янське. Повітряні сили ЗСУ повідомили про масштабну атаку ударних безпілотників, які рухалися північно-східним курсом повз Нікополь.
- Унаслідок атаки на Дніпропетровщині виникли пожежі, було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого. Нікопольщина, Покровська та Марганецька громади були під ударом FPV-дронів і РСЗВ "Град".