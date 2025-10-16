Інформацю про можливі небезпеки через активність російських дронів зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Актуально Експерт з безпеки пояснив, чому Україні знадобились гелікоптерні групи для збиття дронів
Де є небезпека ворожих дронів?
На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. БпЛА на Донеччині курсом на північ. Сумщина - загроза застосування авіаційних засобів ураження! На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова! Залучено засоби для його збиття. Пуски КАБ на Донеччину. БпЛА в напрямку Харкова з півночі. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід. Також група БпЛА на сході Дніпропетровщини в західному напрямку. Ворожі розвідувальні дрони на схід від Сум.
На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
БпЛА на Донеччині курсом на північ.
Сумщина - загроза застосування авіаційних засобів ураження!
На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.
Ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова! Залучено засоби для його збиття.
Пуски КАБ на Донеччину.
БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід.
Також група БпЛА на сході Дніпропетровщини в західному напрямку.
Ворожі розвідувальні дрони на схід від Сум.