Інформацю про можливі небезпеки через активність російських дронів зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Де є небезпека ворожих дронів?

21:08, 16 жовтня

На Сумщині та на Харківщині - розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

21:01, 16 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.


20:55, 16 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

20:36, 16 жовтня

БпЛА на Донеччині курсом на північ.

20:26, 16 жовтня

Сумщина - загроза застосування авіаційних засобів ураження!

20:12, 16 жовтня

19:59, 16 жовтня

Ворожий розвідувальний БпЛА на схід від Харкова! Залучено засоби для його збиття.

19:24, 16 жовтня

Пуски КАБ на Донеччину.

19:21, 16 жовтня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

18:55, 16 жовтня

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід.

Також група БпЛА на сході Дніпропетровщини в західному напрямку.

17:27, 16 жовтня

Ворожі розвідувальні дрони на схід від Сум.