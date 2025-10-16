Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив в ефірі 24 Каналу, що українські повітряні сили зі старою технікою демонструють набагато вищу ефективність знищення дронів, ніж дорогі ресурси країн НАТО, які залучала Польща.
Як Україна протидіє російським дронам?
Росіяни постійно вдосконалюють свою лінійку дронів, а Україна розробляє відповідні засоби протидії. Якщо дрон рухається вздовж річок, автотрас чи залізниць, найефективнішими є мобільні вогневі групи. Якщо ворожий безпілотник піднімається на висоту від 2 – 3 кілометри і летить на невеликих швидкостях, оптимальним рішенням стають гелікоптери.
Кузан пояснює, що під кожен засіб ураження потрібен відповідний тип протидії. Мобільні наземні вогневі групи ефективні на малих висотах, гелікоптери – це мобільні повітряні групи для середніх висот. А проти дронів із швидкими двигунами доведеться застосовувати легкомоторні літаки, які мають вищу швидкість і здатні наздоганяти та уражати швидкі дрони.
Ця система протиповітряної оборони повинна бути розбудована в Україні за підтримки партнерів, оскільки наразі бракує коштів та техніки для впевненої протидії масованим атакам Росії,
– підкреслив експерт.
Коли Польща залучала ресурси одразу трьох країн-членів НАТО – набагато дорожчі – коефіцієнт корисної дії був у рази меншим, ніж у наших Повітряних Сил зі старою технікою. Тому експерт наголошує, що варто було б сконцентрувати та передати ці ресурси, включно з наявними гелікоптерами, Україні.
"Українські пілоти є найефективнішими у світі, адже жодна інша країна не витримувала таких випробувань, які ми проходимо сьогодні. І цей удар ми тримаємо досить стійко", – зазначив Кузан.
Що відомо про можливості російських дронів?
- Російський безпілотник "Клин" може вражати цілі на дистанції до 120 кілометрів із ретранслятором або виконувати роль «повітряного мінного поля» протягом 80 хвилин.
- Росія застосувала модифіковані "Шахеди" з нічною оптикою для удару по залізничному ешелону з паливом на Чернігівщині на відстані 150 – 200 кілометрів від кордону. Нова модель, вперше виявлена в червні, іранського походження і оснащена потужним міні‑комп’ютером Nvidia Jetson Orin для автономного розпізнавання цілей.
- Мобільні вогневі групи стикаються з труднощами через модернізацію засобів противника, яка збільшила дальність дії дронів. Важливо не лише збивати БПЛА, а й уражати їхні заводи та точки запуску.