Безпілотник може сам виявляти та атакувати цілі на відстані до 120 кілометрів з ретранслятором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний" і телеграм-канал "Соняшник".

Дивіться також Путін заявив про розробку нової зброї: про що мова

Що відомо про новий російський дрон "Клин"?

Згідно з опублікованими даними, апарат здатен самостійно виявляти цілі та атакувати їх на відстані до 120 кілометрів за умови застосування ретранслятора. Альтернативний режим роботи – функціонування як "повітряне мінне поле", коли дрон патрулює повітряний простір близько 80 хвилин.

Технічні характеристики: злітна маса – 13,5 кілограма;

швидкість польоту – від 108 до 300 кілометрів на годину;

довжина фюзеляжу – 1,6 метра;

розмах крил – 1,9 метра;

максимальна робоча висота – до 2 кілометрів.

бойова частина важить 5 кілограмів,

передбачені два типи БЧ – кумулятивна та фугасна;

апарат оснащений системою повітряного підриву.

На оприлюднених фото видно елементи, виготовлені з використанням 3D-друку, зокрема оптичний модуль. Аеродинамічна схема поєднує риси "дельта"-безхвостки (схожу на Shahed) із елементами "качки" – переднім горизонтальним оперенням; один із елементів оперення розташований у верхній частині фюзеляжу.

"Шахеди" тепер здатні бити по рухомих цілях