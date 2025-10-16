Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил в эфире 24 Канала, что украинские воздушные силы со старой техникой демонстрируют гораздо более высокую эффективность уничтожения дронов, чем дорогие ресурсы стран НАТО, которые привлекала Польша.

Как Украина противодействует российским дронам?

Россияне постоянно совершенствуют свою линейку дронов, а Украина разрабатывает соответствующие средства противодействия. Если дрон движется вдоль рек, автотрасс или железных дорог, эффективными являются мобильные огневые группы. Если вражеский беспилотник поднимается на высоту от 2 – 3 километра и летит на небольших скоростях, оптимальным решением становятся вертолеты.

Кузан объясняет, что под каждое средство поражения нужен соответствующий тип противодействия. Мобильные наземные огневые группы эффективны на малых высотах, вертолеты – это мобильные воздушные группы для средних высот. А против дронов с быстрыми двигателями придется применять легкомоторные самолеты, которые имеют более высокую скорость и способны догонять и поражать быстрые дроны.

Эта система противовоздушной обороны должна быть построена в Украине при поддержке партнеров, поскольку сейчас не хватает средств и техники для уверенного противодействия массированным атакам России,

– подчеркнул эксперт.

Когда Польша привлекала ресурсы сразу трех стран-членов НАТО – гораздо дороже – коэффициент полезного действия был в разы меньше, чем у наших Воздушных Сил со старой техникой. Поэтому эксперт отмечает, что стоило бы сконцентрировать и передать эти ресурсы, включая имеющиеся вертолеты, Украине.

"Украинские пилоты являются самыми эффективными в мире, ведь ни одна другая страна не выдерживала таких испытаний, которые мы проходим сегодня. И этот удар мы держим достаточно устойчиво", – отметил Кузан.

Что известно о возможностях российских дронов?