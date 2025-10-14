Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что противник модернизировал свои средства. Зато Украине еще нужно над этим работать.

К теме Дроны-перехватчики для "Шахедов" эффективны, но вопрос в деньгах, – Зеленский

Почему сбивать дроны становится сложнее?

Противник увеличил действие своих беспилотников. Он поднял их на уровень 3 – 4 километра. В таком случае крупнокалиберный, зенитный пулемет или артиллерия – не решат эту проблему. Средства, которые имеют мобильные группы недостаточны.

Уже найдены подходы связанные с дронами-истребителями, приняли решение, что нам нужно иметь вертолетный отряд. Так делают россияне, когда мы посылаем свои ударные дроны в Москву. Они поднимают отряды вертолетов, которые летят стаей и оказывают влияние на наши средства.

На это тоже надо реагировать, уже есть наработки, которые связаны с тем, что дронами можно сбивать вражеские вертолеты,

– отметил Игорь Романенко.

Безусловно, для того, чтобы быть более эффективным нам нужно работать над оружием, которое мы применяем, осуществлять обучение личного состава. Важно, чтобы это была системная работа по всем составляющим. Говорится о противовоздушной, противоракетной обороне, укрепление и поднятие этого потенциала.

Стоит отметить, что вопрос не только в том, чтобы сбивать средства, которые на нас летят, а работать на опережение. Важно бить по предприятиям, которые производят дроны, по платформам с которых их запускают. Поэтому путь известен, вопрос в том, насколько быстро Украина сможет нанести эти удары.

