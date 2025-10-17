Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула.
Что известно о взрывах в Кривом Роге?
Город под ударом вражеских ударных БПЛА. Об атаке сообщали также в населенном пункте Лозоватка.
Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом,
– написал Вилкул.
Воздушные силы в 23:55 предупреждали о дроновой угрозе.
Последние вражеские атаки на Днепропетровщину
- В ночь на 15 октября российские войска осуществили атаку дронами на Павлоград и Каменское. Воздушные силы ВСУ сообщили о масштабной атаке ударных беспилотников, которые двигались северо-восточным курсом мимо Никополя.
- В результате атаки в Днепропетровской области возникли пожары, была повреждена энергетическая инфраструктура, известно об одном пострадавшем. Никопольская, Покровская и Марганецкая общины подверглись ударам FPV-дронов и РСЗО "Град".