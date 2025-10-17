Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Город под ударом вражеских ударных БПЛА. Об атаке сообщали также в населенном пункте Лозоватка.

Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом,

– написал Вилкул.

Воздушные силы в 23:55 предупреждали о дроновой угрозе.

Последние вражеские атаки на Днепропетровщину