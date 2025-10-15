Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно об атаке?

Во время воздушной тревоги в Днепропетровской области в ночь на среду, 15 октября, в Павлограде прогремели взрывы. Об угрозе рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Новые группы БпЛА – на Павлоград,

– написали защитники в 00:07.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили об ударных беспилотниках врага, которые летели северо-восточным курсом мимо Никополя.

Где также было громко?