Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в области уже была объявлена воздушная тревога на момент взрыва.
Смотрите также Террор российскими "Шахедами" продолжается: где есть угроза удара
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили еще около 18:44 13 октября из-за угрозы ударных беспилотников. Воздушные силы неоднократно сообщали об опасности для региона, в частности для областного центра.
Уже ориентировочно в 00:43 в сети появились первые сообщения о том, что в городе было громко.
В Сумах слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении.
Уже через минуту после этого Воздушные силы снова сообщили о вражеском дроне, который движется в направлении города. По состоянию на 00:45 угроза для Сум сохраняется. Дополнительных деталей пока не указывают.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где также было громко раньше?
- Россияне вечером 13 октября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании в медицинское учреждение. Предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений. Из-за атаки пострадали люди.
- Также во время атаки беспилотников взрывы слышали в Чернигове. Вражеский дрон сначала двигался на Броварской район Киевской области. Местные власти пока не комментировали эту информацию. Сообщений о последствиях не было.
- До этого громко было в Павлограде Днепропетровской области. Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в городе повреждена инфраструктура в результате атаки. На месте вспыхнул пожар.