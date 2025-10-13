Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно об ударе по Чернигову?

Около 21:20 жители Чернигова услышали взрыв во время воздушной тревоги. По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные совершили атаку на город беспилотниками.

Чернигов – БпЛА с севера в направлении города,

– отметили защитники.

Через несколько минут они добавили, что вражеский беспилотник двигался с Черниговщины на Киевщину в Броварской район.

