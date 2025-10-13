Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и оставайтесь в укрытиях до отбоя. Где летят вражеские БпЛА, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Харьков – БпЛА с севера в направлении города!
Полтава – БпЛА с севера в направлении города!
Вражеские БпЛА в районе Павлограда на Днепропетровщине.
Вражеские БпЛА в Лозовском районе Харьковской области.
Несколько вражеских БпЛА западнее Чернигова.