Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та залишайтеся в укриттях до відбоїв. Де летять ворожі БпЛА, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

18:12, 13 жовтня

Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста!

18:01, 13 жовтня

Полтава – БпЛА з півночі у напрямку міста!

17:54, 13 жовтня

  • Група БпЛА на Чернігівщині в районі Ніжина.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
  • Розвідувальний БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
16:58, 13 жовтня

Ворожі БпЛА в районі Павлограда на Дніпропетровщині.

16:21, 13 жовтня

Ворожі БпЛА у Лозівському районі Харківщини.

16:15, 13 жовтня

Декілька ворожих БпЛА західніше Чернігова.