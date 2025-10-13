Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та залишайтеся в укриттях до відбоїв. Де летять ворожі БпЛА, слідкує 24 Канал.
Дивіться також Дрони-перехоплювачі для "Шахедів" ефективні, але питання у грошах, – Зеленський
Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста! Полтава – БпЛА з півночі у напрямку міста! Ворожі БпЛА в районі Павлограда на Дніпропетровщині. Ворожі БпЛА у Лозівському районі Харківщини. Декілька ворожих БпЛА західніше Чернігова.
Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста!
Полтава – БпЛА з півночі у напрямку міста!
Ворожі БпЛА в районі Павлограда на Дніпропетровщині.
Ворожі БпЛА у Лозівському районі Харківщини.
Декілька ворожих БпЛА західніше Чернігова.